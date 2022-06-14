Доллар немного подешевел в Казахстане

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По итогам последних торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, стоимость доллара снизилась чуть меньше чем на 0,5 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент доллар в Казахстане стоит 435,92 тенге за единицу. Разница с момента предыдущих торгов составила 0,42 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, сегодня в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 431-434 тенге, продажа – 439-441 тенге;

покупка – 431-434 тенге, продажа – 439-441 тенге; Алматы: покупка – 431-436 тенге, продажа – 438,5-441 тенге.

По данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 432-435,5 тенге, продажа – 436,5-437,5 тенге;

покупка – 432-435,5 тенге, продажа – 436,5-437,5 тенге; Алматы: покупка – 433,5-435 тенге, продажа – 439-440 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974057-dollar-nemnogo-podeshevel-v-kazahstane/