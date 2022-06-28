Почти на 5 тенге подешевел доллар на бирже
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Американская валюта продолжила падение – сегодня, 28 июня, на дневных торгах на Казахстанской фондовой бирже доллар подешевел почти на 5 тенге. Обновленные данные опубликованы на официальном сайте KASE.
По итогам проведенных торгов доллар установился на отметке 456,05 тенге. Таким образом, с момента последних торгов "американец" стал дешевле на 4,89 тенге.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:
- Алматы: покупка – 454-455 тенге, продажа – 459,5-465 тенге;
- Нур-Султан: покупка – 454-455 тенге, продажа – 461-465 тенге.
Согласно информации на сайте Kurs.kz, казахстанские обменники торгуют долларами по следующим ценам:
- Алматы: покупка – 454-455 тенге, продажа – 469-461 тенге;
- Нур-Султан: покупка – 450-455,5, продажа – 456,4-458 тенге.
Напомним, накануне доллар подешевел сразу на 9 тенге на KASE.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976027-pochti-na-5-tenge-podeshevel-dollar-na-birzhe/