Доллар немного подешевел на казахстанской бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В понедельник, 4 июля, по итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже доллар подешевел чуть более чем на 1,5 тенге, свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 464,39 тенге, снизившись на 1,58 тенге с момента последней торговой сессии (пятница).

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Алматы: покупка – 461-466,5 тенге, продажа – 469,5-471,5 тенге;

Нур-Султан: покупка – 461-463 тенге, продажа – 469,5-471 тенге.

Между тем в обменниках страны, по данным портала Kurs.kz, купить и продать доллары можно по следующим ценам:

Алматы: покупка – 460,5-467 тенге, продажа – 471-472 тенге;

Нур-Султан: покупка – 460-464, продажа – 465,5-468 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976911-dollar-nemnogo-podeshevel-na-kazahstanskoy-birzhe/