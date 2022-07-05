Курс доллара вновь резко вырос в Казахстане

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По итогам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, американский доллар подорожал белее чем на 5 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

На дневных торгах 5 июля средневзвешенный курс доллара достиг отметки в 469,26 тенге. С момента последних торгов "американец" вырос на 5,10 тенге.

Сейчас, согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 462-465,5 тенге, продажа – 469,2-474 тенге;

покупка – 462-465,5 тенге, продажа – 469,2-474 тенге; в Нур-Султане: покупка – 462-464 тенге, продажа – 469,2-474 тенге.

Между тем в обменниках Казахстана, по данным портала Kurs.kz, купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 460,5-465 тенге, продажа – 470-472,5 тенге;

покупка – 460,5-465 тенге, продажа – 470-472,5 тенге; в Нур-Султане: покупка – 458-465, продажа – 466-470 тенге.

Напомним, что вчера, 4 июля, доллар подешевел чуть более чем на 1,5 тенге и стоил 464,39 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977082-kurs-dollara-vnov-rezko-vyros-v-kazahstane/