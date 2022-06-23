Курс рубля вырос до почти 9 тенге в Казахстане
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По итогам прошедших торгов на Казахстанской фондовой бирже рубль еще сильнее подорожал по отношению к тенге. Данные по курсу российской валюты приводятся на официальном сайте KASE.
На данный момент стоимость рубля в Казахстане составляет 8,7643 тенге. При этом вчера российская валюта стоила еще 8,4 тенге за единицу.
В одном из казахстанских банков курс продажи рубля достиг 9 тенге.
Так, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа рубля осуществляется по курсу:
- Нур-Султан: покупка – 4,5-7 тенге, продажа – 8,63-9 тенге;
- Алматы: покупка – 4,5-8 тенге, продажа – 8,3-9 тенге.
По данным сайта Kurs.kz, обменные пункты в Казахстане на данный момент продают и покупают российский рубль по следующим ценам:
- Нур-Султан: покупка – 7,5-7,92 тенге, продажа – 8,04-8,3 тенге;
- Алматы: покупка – 7,4-7,85 тенге, продажа – 8,35-8,8 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975434-kurs-rublya-vyros-do-pochti-9-tenge-v-kazahstane/