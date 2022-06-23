Доллар подорожал больше чем на 10 тенге на KASE

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара к тенге по итогам торгов сегодня, 23 июня, резко вырос более, чем на 10 тенге за единицу, установившись на отметке в 464,81 тенге. Данные об этом опубликованы на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По итогам прошедших торгов на бирже курс доллара к тенге достиг 464,81 тенге за единицу. Притом, что накануне курс находился на уровне 454,36 тенге, разница составил 10,45 тенге.

Отметим, что за месяц доллар к тенге укрепился уже на 48,02 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 452,6-459 тенге, продажа – 458,6-470 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 452,6-465 тенге, продажа – 458,6-470 тенге.

Также на сайте Kurs.kz сообщается, что обменные пункты в Казахстане на данный момент продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 456-466 тенге, продажа – 467,8-473 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 460-465 тенге, продажа – 468-475 тенге.

Напомним, сегодня аналитики объясняли, почему тенге слабеет, несмотря на укрепление российского рубля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975422-dollar-podorozhal-bolee-chem-na-10-tenge-na-kase/