Курс рубля в Казахстане продолжил бить рекорды

Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 22 июня, по итогам дневных торгов рубль вновь вырос, достигнув новой рекордной отметки. Такие данные приводятся на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

На данный момент стоимость рубля в Казахстане составляет 8,4 тенге. С момента предыдущих торгов рубль вырос на 0,19 тенге.

Напомним, что вчера российская валюта остановилась на отметке 8,2 тенге за единицу.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа рубля осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 4,5-6,8 тенге, продажа – 8,58-8,7 тенге;

покупка – 4,5-6,8 тенге, продажа – 8,58-8,7 тенге; Алматы: покупка – 4,5-7,6 тенге, продажа – 7,7-8,7 тенге.

Также по данным сайта Kurs.kz, обменные пункты в Казахстане на данный момент продают и покупают российский рубль по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 7,4-7,65 тенге, продажа – 7,74-7,8 тенге;

покупка – 7,4-7,65 тенге, продажа – 7,74-7,8 тенге; Алматы: покупка – 7-7,6 тенге, продажа – 7,85-8,1 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975260-kurs-rublya-v-kazahstane-prodolzhil-bit-rekordy/