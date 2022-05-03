КТК работает в полном объеме, заявил глава казахстанского Минэнерго

Выносное причальное устройство. Фото: cpc-online.ru

Глава Министерства энергетики Болат Акчулаков в кулуарах АО "Самрук-Казына" рассказал о текущей ситуации на Каспийском Трубопроводном Консорциуме (КТК), передает корреспондент NUR.KZ.

Министр сообщил журналистам, что трубопровод к этому часу функционирует.

"КТК работает. Два ВПУ в рабочем состоянии, после ремонта введены (в эксплуатацию - прим. ред.). Вы знаете, что это было в конце апреля. Этого достаточно, чтобы обеспечить 100 и более процентов мощности нефтепровода", - заверил глава ведомства.

Тем не менее, еще один ВПУ, по его словам, находится на ремонте.

"Он в любом случае должен был выйти в плановый ремонт, поэтому, раз уж такая ситуация, и КТК работает в полном объеме, то третье ВПУ можно капитально отремонтировать в течение мая", - резюмировал Акчулаков.

Напомним, что 24 апреля стало известно о возобновлении работы ВПУ-3 после аварии на КТК, произошедшей в конце марта.

Минфин Казахстана оценил ущерб стране из-за аварии на терминале КТК в 100-150 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967768-ktk-rabotaet-v-polnom-obeme-zayavil-glava-kazahstanskogo-minenergo/