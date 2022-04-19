Авария на КТК: Минфин оценил ущерб Казахстану в 100-150 млрд тенге

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Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства озвучил сумму ущерба Казахстану из-за аварии на КТК, которая случилась в конце прошлого месяца, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамаубаев подчеркнул, что многое будет зависеть от сроков завершения ремонтных работ.

"Точную цифру на данном этапе никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения, будут ли дальше какие-то санкционные меры. А так, оценивается в пределах 100-150 миллиардов тенге", - добавил министр.

Между тем, по его словам, если последствия аварии устранят быстро, тогда сумма ущерба будет меньше.

"В пределах 100-150 миллиардов тенге. Это только по КТК", - еще раз повторил глава Минфина.

Напомним, 23 марта из-за сильных штормов на Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), из-за чего экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой. Из-за аварии погрузка нефти на терминале КТК была полностью остановлена.

Позже стало известно, что власти прорабатывают альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии на КТК.

Вчера глава Минэнерго Болат Акчулаков встретился с гендиректором консорциума. Они обсудили ход и возможные сроки завершения работ по ремонту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965719-avariya-na-ktk-minfin-otsenil-uscherb-kazahstanu-na-100-150-mlrd-dollarov/