Казахстан прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии на КТК
Министерство энергетики Казахстана прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает Sputnik Казахстан.
В настоящее время ведомство ведет переговоры с КТК по срокам возобновления работы морского терминала.
"Министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Ранее стало известно, что нефтяной экспорт Казахстана оказался под угрозой. Из-за шторма в Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума.
В результате была временно приостановлена работа двух причальных устройств в Новороссийске. Не исключалось, что это может в три раза сократить объемы транспортировки нефти.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961814-kazahstan-prorabatyvaet-alternativnye-marshruty-eksporta-nefti-posle-avarii-na-ktk/