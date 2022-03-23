Казахстан прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии на КТК

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Министерство энергетики Казахстана прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает Sputnik Казахстан.

В настоящее время ведомство ведет переговоры с КТК по срокам возобновления работы морского терминала.

"Министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Ранее стало известно, что нефтяной экспорт Казахстана оказался под угрозой. Из-за шторма в Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума.

В результате была временно приостановлена работа двух причальных устройств в Новороссийске. Не исключалось, что это может в три раза сократить объемы транспортировки нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961814-kazahstan-prorabatyvaet-alternativnye-marshruty-eksporta-nefti-posle-avarii-na-ktk/