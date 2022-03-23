Погрузка нефти на терминале КТК полностью остановлена

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Погрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью остановлена. В итоге объемы транспортировки в марте и апреле могут упасть в 5 раз. Об этом заявил глава КТК Николай Горбань, передает РИА Новости.

"Погрузка на морском терминале остановлена полностью. Прием по трубопроводу происходит, но емкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера - завтрашнего дня, сокращение в перспективе (этого и следующего месяца - прим. ред.) составит практически в пять раз", - отметил глава КТК.

Ранее сообщалось, что экспорт казахстанской нефти оказался под угрозой. Из-за шторма в Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума. В результате была временно приостановлена работа двух причальных устройств в Новороссийске.

Министерство энергетики Казахстана прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии на морском терминале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961829-pogruzka-nefti-na-terminale-ktk-polnostyu-ostanovlena/