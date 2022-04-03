Новый энергетический кризис может наступить в Казахстане, заявил эксперт

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В ближайшие 5-10 лет в Казахстане может наступить энергетический кризис, предпосылки которого уже можно заметить сегодня. Такое мнение высказал председатель Казахстанской электроэнергетической ассоциации.

Как передает телеканал "Хабар 24" со слов главы Казахстанской электроэнергетической ассоциации Талгата Темирханова, в стране на сегодняшний день больше 60 электростанций.

90 процентов из них, по его словам, изношены.

Подчеркивается, что эту проблему отечественные энергетики поднимают уже не первый год, однако все остается без изменений. Телеканал запросил официальный комментарий в Минэнерго по этому поводу.

"Благо, мы этот отопительный сезон и в целом зиму прошли без серьезных аварий. Я сейчас не говорю про петропавловскую ситуацию.

Но практика показывает, что из года в год количество аварий небольших, которые устраняются достаточно быстро, растет. Это говорит о том, что мы все-таки работаем на пике.

Износ достаточно высокий. И в ближайшие 5-10 лет, если не заниматься вопросами износа сетей, теплосетей, аварии будут только увеличиваться и, возможно, будут даже достаточно серьезные вызовы для городов, для моногородов", - сказал Темирханов.

Напомним, что 20 марта на ТЭЦ-2 в Петропавловске произошло обрушение трубы. Вскоре после этого были задержаны директор и главный инженер ТЭЦ-2. Также накануне задержали гендиректора АО "Севказэнерго".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963269-ekspert-novyy-energeticheskiy-krizis-mozhet-nastupit-v-kazahstane/