Авария на КТК: эксперты рассказали о рисках для экономики Казахстана

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Эксперты нефтегазовой отрасли рассказали, какими потерями и рисками может обернуться для Казахстана авария на Каспийском трубопроводном консорциуме. По некоторым данным, из-за произошедшего бюджет Казахстана недополучит 300 млрд тенге.

23 марта из-за сильных штормов на Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

По мнению председателя президиума союза нефтесервисных компаний Казахстана Рашида Жаксылыкова, авария поставила под угрозу всю нефтегазовую отрасль страны, то есть примерно 40% всех поступлений в бюджет.

Корреспонденты телеканала "Астана" поговорили с экспертами в этой отрасли, чтобы выяснить, какие последствия ждут нашу экономику.

Сколько продлится ремонт, пока неизвестно. Ранее глава Минэнерго предположил, что ремонт займет не более месяца.

В Каспийском трубопроводном консорциуме сообщают, что с заменой запчастей возникли проблемы. Многие поставщики отказались сотрудничать.

Специалисты уверены: если ремонт затянется, Казахстан недополучит в бюджет около 300 миллиардов тенге. И это только за один месяц.

"Порядка 80% всего экспорта нефтегаза Казахстана, оно приходится на трубопровод КТК. Это означает, что будет снижение производства, снижение добычи и выручки от нефти и газа. Ведь мы не должны забывать, что порядка 40% бюджета формируют доходы от нефти и газа", - объяснил председатель совета по развитию стратегических партнерств в нефтегазовой отрасли Petrocouncil Асылбек Джакиев.

Эксперты разошлись во мнениях. Одни считают, что на время ремонта достаточно прибегнуть к альтернативным маршрутам экспорта, другие склоняются к срочному расследованию на месте поломки.

При этом, по словам Рашида Жаксылыкова, всего два года назад на КТК был проведен капитальный ремонт.

"Сегодня должны создать комиссию в казахстанском министерстве энергетики и поехать посмотреть глазами, пощупать руками, действительно ли это техническая причина. Потому что есть сомнения, что за этим кроются и экономические, и политические игры", - заявил Рашидов.

Эксперт отмечает, что финансовые потери - не самая важная проблема. Гораздо хуже, если Казахстан потеряет рынок сбыта, ведь иностранные компании могут и не дождаться конца ремонта.

"Те страны, которые у нас получали сырую нефть, они же не могут ждать нас месяц, два, три. У них есть своя экономика, у них есть свои граждане, которых они должны защищать. И они будут искать других поставщиков, и с ними будет контракт заключен на долгосрочной основе", - объяснил Жаксылыков.

Под угрозой вся нефтегазовая отрасль республики, поэтому ни в коем случае нельзя останавливать производство, добавил он.

Ранее в Минэнерго сообщили, что продолжают консультации с нефтедобывающей компанией по срокам возобновления работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962027-avariya-na-ktk-eksperty-rasskazali-o-riskah-dlya-ekonomiki-kazahstana/