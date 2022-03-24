Потеряет ли бюджет Казахстана из-за аварии на КТК, рассказал глава Минэнерго

Иллюстративное фото: Suriyapong Thongsawang / Getty Images

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что сокращение экспорта казахстанской нефти из-за аварии в системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не окажет влияния на поступления в бюджет страны.

Такое мнение глава ведомства высказал в эфире телеканала Atameken Business.

Акчулаков указал, что высокая цена на нефть позволит компенсировать часть потерь, и поэтому в итоге они должны оказаться незначительными.

"Сегодня цена на нефть достаточно высокая, даже очень высокая, больше 120 долларов на утро было за баррель. Это при том, что на этот год планировали 60 долларов в среднем. Поэтому, с точки зрения каких-то поступлений в бюджет, не вижу рисков", - сказал министр.

Акчулаков добавил, что сейчас идет обследование ВПУ, которые находятся в море, однако шторм не позволяет водолазам сделать обследование повреждений сегодня. Глава ведомства выразил надежду на то, что ответ удастся получить в ближайшее время.

"К сожалению, шторм не позволяет детально водолазам отработать. С утра сказали, что погода улучшается и это даст возможность установить масштаб повреждений. Надеюсь, мы сегодня-завтра ответ получим", - заявил министр.

Напомним, вчера утром стало известно, что экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой из-за шторма: пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Подчеркивалось, что через систему транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

Вскоре стало известно, что власти прорабатывают альтернативные маршруты экспорта нефти после аварии на КТК. Вместе с тем, погрузка нефти на терминале КТК была полностью остановлена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961994-poteryaet-li-byudzhet-kazahstana-iz-za-avarii-na-ktk-rasskazal-glava-minenergo/