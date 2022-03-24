Как долго продлится ремонт оборудования на КТК после аварии, рассказал глава Минэнерго

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Министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил, что ремонт вышедших из строя систем Каспийского трубопроводного консорциума не займет много времени, и продлится около месяца.

Вчера, 23 марта, стало известно, что в результате сильных штормов на Черном море были временно выведены из строя два из трех существующих выносных причальных устройств (ВПУ).

Сегодня министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что на восстановление систем уйдет не больше месяца.

"Я не думаю, что, наверное, остановка КТК будет год или несколько месяцев, наверное, это будет значительно меньше: три недели – месяц", – цитирует Sputnik Казахстан Акчулакова.

Он также добавил, что на подобных месторождениях периодически проводятся плановые технические приостановки, что не критично для технологического процесса.

Отметим, что трубопроводная система КТК – это крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. километров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961996-kak-dolgo-prodlitsya-remont-oborudovaniya-na-ktk-posle-avarii-rasskazal-glava-minenergo/