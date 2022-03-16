Запрет вывоза инвалюты из Казахстана разъяснил глава Нацбанка

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов в кулуарах парламента прокомментировал решение о запрете вывоза наличной иностранной валюты из Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Пирматов признал, что на фоне запрета вывоза наличной иностранной валюты из Казахстана есть риск ее контрабанды.

"Риск этот всегда есть, но мы это делали (вводили запрет – прим. ред.), чтобы сохранить финансовую стабильность, чтобы не тратить излишне резервы Нацбанка", – добавил он.

Глава Нацбанка высказался также и о курсе тенге.

"У нас очень много аналитиков – спектр от "пустить тенге за рублем" до "держать его еще крепче". Сейчас очень много неопределенности, мне очень сложно говорить.

Вот как я вам говорю: все будет зависеть от того, какой в итоге будет пакет санкций, где рубль найдет свое более-менее равновесное положение, какие торговые потоки между нашими странами в итоге сложатся.

Поэтому в моменте я бы сказал, что мы не считаем, что тенге должен повторить за рублем волатильность в моменте. В краткосрочной, среднесрочной перспективе будем смотреть, где все-таки равновесное положение и нормы между рублем и тенге", – заявил Пирматов.

Относительно курса доллара никаких прогнозов он не озвучил.

"У нас нет ориентира, мы не таргетируем какой-то уровень курса. Вы уже закупили валюту. Я хочу, чтобы вы понимали: при нормальной ситуации коммерческие банки сами закупают наличную валюту и привозят-увозят.

Мы это делаем для того, чтобы создать дополнительную подушку безопасности, и, если вдруг у какого-то коммерческого банка не будет хватать (наличной валюты – прим. ред.), чтобы мы им предъявляли. Сейчас мы закупались, первые партии уже поступили, поэтому ситуация с наличностью нормализуется", – резюмировал глава Нацбанка.

Напомним, на днях Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан". Тем самым он ограничил вывоз наличной инвалюты и золотых слитков из страны. Позже запрет Токаева на вывоз инвалюты объяснили в Нацбанке.

По поводу запрета также высказывался политолог Газиз Абишев. По его мнению, эта мера направлена на защиту "от российского пылесоса".

Сегодня же, во время выступления с посланием народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что на валютном рынке возник спекулятивный спрос. В том числе, по его словам, это произошло из-за покупателей "извне".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961083-zapret-vyvoza-invalyuty-iz-kazahstana-razyasnil-glava-natsbanka/