«Необходимо защищаться от российского пылесоса»: эксперт о запрете вывоза валюты

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня подписал указ, который запрещает вывоз из Казахстана наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов. По мнению политолога Газиза Абишева, эта мера направлена на защиту «от российского пылесоса», передает NUR.KZ со ссылкой на пост эксперта в Telegram-канале.

«Президент Токаев запретил вывоз наличной валюты (свыше $10 тыс.) и золота (свыше 100 гр.) из Казахстана в̶ ̶Р̶о̶с̶с̶и̶ю̶. Вот это уже серьезно. Необходимо защищаться от российского пылесоса. Мера адекватная - россияне запретили экспорт зерна и ограничили экспорт сахара в Казахстан», - написал Абишев.

По его мнению, «теперь, учитывая остроту ситуации, естественным образом может/должен ужесточиться досмотр на границе. Понятно, что соседи будут всеми силами протаскивать доллары во всевозможных скрытых местах».

«Вместе с тем, установление порога в размере $10 тыс. потребует от них большего числа валютных рейсов, а значит - больших расходов. А право «шмонать», предоставленное казахстанским пограничникам в виде конкретной задачи, заставит делиться с ними. Что тоже является своего рода барьерами», - считает эксперт.

Как сообщалось ранее, в целях защиты национальных интересов Казахстана и обеспечения его финансовой стабильности президент постановил запретить вывоз из РК:

наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Нацбанка РК, установленному на дату вывоза;

золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Позже запрет главы государства на вывоз иностранной валюты из Казахстана объяснили в Нацбанке РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960684-neobhodimo-zaschischatsya-ot-rossiyskogo-pylesosa-ekspert-o-zaprete-vyvoza-valyuty/