Генпрокуратура начала проверки на крупных рынках Казахстана

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Заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, что делают власти для сдерживания роста цен на продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Бахыт Султанов сообщил, что в вопросах ценообразования в конечном продукте всегда присутствует торговая надбавка - к этому часу есть норма по недопущению свыше 15% торговой надбавки.

Это, по его словам, является компетенцией акиматов на местах.

"Соответствующая работа проводится", - заверил чиновник.

Кроме того, совместно с Генеральной прокуратурой проводится работа по проверке крупных оптовых рынков для того, чтобы не допустить на этом звене необоснованного роста цен.

"Это тоже входит в план мероприятий по сдерживанию инфляции, работа проводится", - пояснил Султанов.

Напомним, ранее в Минторговли заявляли, что продовольственного дефицита в стране нет и запасов сахара хватит на три месяца. Тем не менее, в магазинах Казахстана возник ажиотаж, и граждане начали сметать сахар с прилавков.

Позже глава Комитета торговли при Министерстве торговли и интеграции РК заявил, что отсутствие сахара на полках в некоторых торговых сетях – лишь следствие ажиотажа.

Кроме того, сегодня вопрос о достаточности продовольствия в стране поднимал и премьер-министр Смаилов. Глава МСХ Карашукеев заверил его, что поводов для беспокойства нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1960772-krupnye-rynki-stali-proveryat-v-kazahstane-dlya-sderzhivaniya-rosta-tsen/