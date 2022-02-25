Курс доллара в обменниках превысил 480 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 25 февраля, курс тенге продолжает снижение: цена за 1 доллар "пробила" отметку в 480 тенге. Об этом свидетельствуют данные со страницы обменного курса на NUR.KZ.

Согласно последним данным, в обменных пунктах и банках второго уровня 25 февраля доллар торгуется по следующим ценам:

Нур-Султан : покупка - 466-474,5 тенге за доллар, продажа - 472-482 тенге;

: покупка - 466-474,5 тенге за доллар, продажа - 472-482 тенге; Алматы : покупка - 462-474,5 тенге за доллар, продажа - 468-482 тенге;

: покупка - 462-474,5 тенге за доллар, продажа - 468-482 тенге; Шымкент: покупка - 469-474,5 тенге за доллар, продажа - 475-482 тенге.

Информация по курсу обмена американской валюты на сайте kurs.kz выглядит так:

Нур-Султан : покупка - 460-469 тенге, продажа - 469-475 тенге;

: покупка - 460-469 тенге, продажа - 469-475 тенге; Алматы : покупка - 460-470 тенге, продажа - 470-475 тенге;

: покупка - 460-470 тенге, продажа - 470-475 тенге; Шымкент: покупка - 465-466 тенге, продажа не осуществляется.

Напомним, что за минувшие сутки подорожал на 28 тенге. Кроме того, базовую ставку повысили до 13,5 процента годовых. Позже это решение объяснили в Нацбанке.

Также вчера в KASE дали прогнозы касательно курса доллара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957903-kurs-dollara-k-tenge-v-obmennikah-prevysil-480-tenge/