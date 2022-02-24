Повышение базовой ставки объяснили в Нацбанке Казахстана

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Сегодня Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 13,5% с процентным коридором +/-1 п.п. В пресс-службе НБ объяснили принятое решение, передает корреспондент NUR.KZ.

"Повышение базовой ставки было обусловлено необходимостью поддержания стабильности цен на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора при существенном ухудшении геополитической ситуации, которая рассматривалась в рамках негативного сценария и планов антикризисных мер Нацбанка и правительства", - сообщили в финрегуляторе.

С 24 февраля 2022 года базовая ставка установлена на уровне 13,5% годовых с процентным коридором +/- 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 14,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 12,5%.

"Денежно-кредитная политика Нацбанка РК, проводимая в рамках инфляционного таргетирования, направлена на предупреждение распространения последствий внешнего шока на экономику страны, обеспечение макроэкономической стабильности и защиту тенговых активов. Банки второго уровня обеспечиваются необходимой ликвидностью в рамках инструментов денежно-кредитной политики.

Национальный банк РК сохраняет приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге, оставляя за собой право проведения валютных интервенций при чрезмерной волатильности для обеспечения стабильности финансовой системы. При этом гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов, важность которых возросла на фоне реализации рисков со стороны внешнего сектора", - добавили в финрегуляторе.

По состоянию на 13:00 часов 24 февраля, Нацбанк РК провел валютные интервенции на сумму 104 млн долларов США. За эту неделю валютные интервенции составили 137 млн долларов США.

О мерах по поддержке тенговых депозитов населения, которые будут реализованы правительством Казахстана совместно с финрегулятором, будет сообщено дополнительно.

"Национальный банк непрерывно проводит мониторинг ситуации на внутренних денежном и валютном рынках, а также мировых сырьевых рынках и при необходимости примет дополнительные меры по обеспечению финансовой стабильности.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 9 марта 2021 года в 15:00 по времени Нур-Султана", - заключили в Нацбанке.

Напомним, сегодня утром доллар подорожал на рекордные 15 тенге. В некоторых казахстанских обменниках цены на американскую валюту выросли до 474 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957686-povyshenie-bazovoy-stavki-obyasnili-v-natsbanke-kazahstana/