О прогнозе касательно курса доллара рассказали в KASE

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Наталья Хорошевская, заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи (KASE), рассказала о возможном прогнозе касательно курса доллара, передает NUR.KZ.

По словам Хорошевской, на текущий момент торги проводятся на уровне 468 тенге за доллар. Рост по предыдущему средневзвешенному курсу составил около 6,5%, рост к началу торгов текущего дня - 6%. Объем торгов на текущую минуту составляет 166 249 000 долларов США

"На текущий момент курс предложения 468,70 тенге. Я не вижу в последние полчаса какой-либо динамики курса в ту или иную сторону. Сейчас наблюдается относительное равновесие на рынке.

Как будут развиваться торги, сказать трудно, поскольку сейчас курс изменяется исключительно под воздействием внешних факторов. Нет объективных причин внутри страны или на местном рынке, чтобы курс сильно изменялся, наоборот, есть факторы, готовые оказать поддержку курсы тенге, например, цена на нефть", - сообщила Хорошевская.

По ее словам, сейчас прогнозы по курсу тенге делать невозможно. Однако она отметила, что в начале торгов не было большой скупки или продажи долларов.

Напомним, доллар продолжает расти в цене, в том числе и в обменниках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1957717-o-prognoze-kasatelno-kursa-dollara-rasskazali-v-kase/