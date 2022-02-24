Доллар достиг отметки в 474 тенге в казахстанских обменниках

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Доллар продолжает расти в цене, в том числе и в обменниках. В некоторых из них американскую валюту уже продают за 474 тенге.

По данным сайта kurs.kz, в обменниках Алматы доллар продается за 469-474 тенге. Курс покупки – 468-469 тенге.

В столице доллары стали продавать за 470-474 тенге, покупать – за 465-468 тенге.

В ряде обменных пунктов Шымкента продажу долларов вовсе приостановили.

Напомним, что доллар сегодня утром подорожал на рекордные 15 тенге на бирже. Стремительный рост наблюдался и в обменниках страны. Некоторые столичные обменники вовсе приостанавливали его продажу.

Также сегодня стало известно, что Нацбанк Казахстана повышает базовую ставку до 13,5 процента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957665-dollar-dostig-otmetki-v-474-tenge-v-kazahstanskih-obmennikah/