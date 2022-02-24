Стоимость доллара превысила 460 тенге в казахстанских обменниках

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Курс доллара резко вырос утром 24 февраля в обменниках. В некоторых обменниках стоимость американской валюты перешагнула отметку в 460 тенге и продолжает расти.

По данным сайта kurs.kz, в Алматы продажа доллара составляет 463-467 тенге, покупка - 462,5-463 тенге. Евро поднялся до 523-527 тенге за единицу.

В Нур-Султане многие обменники приостановили продажу американской валюты. В некоторых доллары все же продают, стоимость доходит до 470 тенге. За евро в столице берут 520-525 тенге.

В Шымкенте доллар так же поднялся до 467 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957638-dollar-podorozhal-do-450-tenge-v-kazahstanskih-obmennikah/