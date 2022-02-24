Доллар резко подорожал на рекордные 15 тенге на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О подорожании американской валюты сообщили на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Согласно данным KASE на 11:00, средневзвешенный курс доллара на бирже составляет 452,49 тенге за единицу.

Таким образом, "американец" подорожал более чем на 15 тенге.

Ранее мы сообщали о резком подорожании доллара в отечественных обменниках. Стоимость американской валюты в них превысила 465 тенге.

Ряд обменников Нур-Султана и вовсе приостановил продажу долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957652-dollar-rezko-podorozhal-na-rekordnye-15-tenge-na-birzhe/