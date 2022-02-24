Ряд обменников Нур-Султана приостановил продажу долларов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Множество пунктов обмена валюты Нур-Султана приостановило продажу американской валюты.

Согласно данным kurs.kz, доллары продают всего лишь несколько обменников в столице. На момент написания статьи, в Нур-Султане американскую валюту продавали по 460-465 тенге.

Напомним, что утром 24 февраля курс доллара США резко вырос в казахстанских обменниках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957646-ryad-obmennikov-nur-sultana-priostanovil-prodazhu-dollarov/