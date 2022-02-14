Доллар подорожал за выходные в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар продолжает дорожать в Казахстане - за выходные американская валюта прибавила в цене еще 2,13 тенге. Актуальные данные приводит официальный сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

После небольшого падения в начале февраля американская валюта вновь начала расти в цене - по итогам утренних торгов на KASE 14 февраля доллар стал стоить 431,4 тенге.

При этом за месяц американская валюта потерял в цене 3,17 тенге.

Между тем, согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, 14 февраля алматинцы могут приобрести один доллар за 432,5 - 434,5 тенге, а продать - за 429 - 431,5 тенге.

В столичных пунктах обмена валюты и банках купить доллары можно за 432,5 - 434,5 тенге, а продать американскую валюту можно за 429 - 430,5 тенге за единицу.

Такие же цены актуальны и для жителей третьего мегаполиса - Шымкента.

Ранее эксперты дали прогноз по курсу доллара на февраль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955974-dollar-podorozhal-za-vyhodnye-v-kazahstane/