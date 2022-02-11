Доллар резко подорожал в Казахстане

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Доллар приостановил свое падение и за сутки поднялся в цене сразу на 2,49 тенге. Такие данные приводит официальный сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Согласно данным KASE, за сутки доллар подорожал на 2,49 тенге и стал стоить 428,59 тенге за единицу. При этом за месяц "американец" потерял в цене 5,19 тенге.

Между тем, согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, сегодня, 11 февраля, в пунктах обмена валюты и банках Нур-Султана купить доллары можно за 430,5 - 431,5 тенге, а продать американскую валюту можно за 426 - 428 тенге за единицу.

Алматинцы могут приобрести один доллар за 430 - 431,5 тенге, а продать - за 426 - 429,3 тенге.

Для жителей Шымкента актуальны цены южной столицы - здесь также можно купить доллары за 430 - 431,5 тенге, а продать - за 426 - 429,3 тенге.

Подробнее ознакомиться с курсами валют в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте на 10 февраля 2022 года можно здесь.

Напомним, с начала февраля американская валюта теряла в цене, опустившись до отметки в 425,0 тенге за единицу. С чем связано укрепление тенге, объясняли в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955668-dollar-rezko-podorozhal-v-kazahstane/