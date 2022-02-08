Ущерб части бизнеса Алматы планируют возместить до 21 февраля

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Аким Алматы Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства рассказал, когда бизнесменам, пострадавшим в ходе беспорядков, возместят ущерб, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерболат Досаев сообщил, что на сегодня 88% пострадавших в ходе беспорядков субъектов МСБ в Казахстане приходится на Алматы.

Он напомнил, что для оказания им необходимой поддержки по инициативе акимата Алматы 2 февраля решением Правительственной комиссии упрощен порядок возмещения ущерба для пострадавших субъектов МСБ путем предоставления возможности получения возмещения на сумму до 5 млн тенге, а также начаты выплаты пострадавшим предпринимателям.

"В целом, от общих 1527 пострадавших предпринимателей, по нашим прогнозам, 675 с суммой ущерба до 3 млн тенге (не имеющих подтверждения по налоговым оборотам) получат возмещение в срок до 21 февраля через благотворительные фонды города.

Внедрение упрощенного механизма для выплат до 5 млн тенге позволит получить ускоренное возмещение еще 578 предпринимателям.

Таким образом, в ускоренном порядке 1253 субъекта МСБ или 82% получат возмещение ущерба в течение предстоящих 2-3 недель. Оставшиеся 274 субъекта после получения результатов необходимых экспертиз и оценок", - резюмировал аким мегаполиса.

Напомним, что сегодня во время расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев поручил "оживить алматинский дух и вернуть хорошее настроение жителям".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955056-uscherb-chasti-biznesa-almaty-planiruyut-vozmestit-do-21-fevralya/