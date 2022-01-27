Правила возмещения ущерба бизнесу от беспорядков пересмотрели в Казахстане

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В Сети был опубликован приказ министра нацэкономики, в котором изложены обновленные правила возмещения ущерба субъектам МСБ в результате беспорядков в начале января. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Указывается, что обновленные правила основаны на механизме возмещения ущерба субъектам МСБ, одобренного 18 и 24 января текущего года Правительственной комиссией по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах.

"Просим предпринимателей с пониманием отнестись к объективным сложностям, связанным с беспрецедентными масштабами нанесенного ущерба, отсутствием у большинства субъектов бизнеса необходимых документов, подтверждающих понесенный ими ущерб.

Правительством проводится усиленная работа по скорейшему возмещению ущерба бизнесу с целью восстановления их деятельности",- сказано в сообщении миннацэкономики.

Между тем, на официальном сайте премьер-министра РК сообщается, что решение внести изменения в правила возмещения ущерба было принято по рекомендации региональной комиссии города Алматы.

Также заявлено, что для максимально возможного учета и возмещения нанесенного ущерба полномочия по рассмотрению заявок от физлиц передали акиматам регионов.

Кроме того, указывается, что правительство дополнительно работает над мерами господдержки субъектов крупного предпринимательства.

С полной версией документа можно ознакомиться по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1953347-pravila-vozmescheniya-uscherba-biznesu-ot-besporyadkov-peresmotreli-v-kazahstane/