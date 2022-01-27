Смаилов поручил до 4 февраля внести в правительство проект закона о банкротстве физлиц

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросу разработки проекта закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", сообщается на официальном сайте главы правительства.

Данный законопроект предусматривает виды процедур банкротства физических лиц, основания для их применения и другие положения.

Планируется внести поправки в 18 законодательных актов – 7 кодексов и 11 законов.

Глава правительства поручил до 4 февраля внести проект закона в канцелярию премьер-министра.

"Поручаю привлечь к обсуждению законопроекта широкую общественность и экспертов", - заявил Смаилов.

Напомним, что 5 января глава государства дал поручение приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц. 19 января в ходе совещания Смаилов поручил провести доработку закона о банкротстве физлиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1953352-samilov-poruchil-vnesti-v-pravitelstvo-proekt-zakona-o-bankrotstve-fizlits/