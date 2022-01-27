Уволены начальники станций Достык и Алтынколь

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Министр финансов и глава КТЖ проверили работу сухого порта KTZE-Khorgos Gateway, а также пунктов пропуска "Нур жолы" и "Алтынколь", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ".

Ерулан Жамаубаев и Нурлан Сауранбаев провели инспекцию в порту и на пунктах пропуска, а также встретились с участниками внешнеэкономической деятельности.

В ходе встречи они обсудили вопросы повышения прозрачности ведения бизнеса на казахстанско-китайской границе.

По итогам поездки от занимаемых должностей освобождены начальники приграничных железнодорожных станций Достык и Алтынколь.

Напомним, 11 января, выступая в мажилисе, глава государства поручил уполномоченным госорганам навести порядок на таможне. Президент отмечал, что на границе с Китаем творится "самый настоящий бардак" и существуют уполномоченные операторы, "имеющие статус неприкасаемых".

Также мы писали, что по поручению главы государства рабочая группа из числа представителей Генпрокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Минфина начала проверку на казахстанско-китайской границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953339-uvoleny-nachalniki-stantsiy-dostyk-i-altynkol/