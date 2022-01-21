Токаев: Суд исправляет одни и те же ошибки госорганов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с казахстанскими бизнесменами рассказал о необходимости обеспечения неприкосновенности частной собственности. В первую очередь, по его словам, это обеспечивается прозрачным и справедливым судом, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства указал на важность обеспечения неприкосновенности частной собственности.

"Мы все понимаем, что в первую очередь, это обеспечивается прозрачным и справедливым судом. Положительные меры в этом направлении принимаются. С июля 2021 года заработала административная юстиция. Ее принципы и процедуры, в том числе презумпция виновности госоргана, уже стали действенными инструментами для гораздо более объективного разрешения публично-правовых споров", - отметил он.

По его данным, практически каждое второе судебное решение вынесено в пользу предпринимателей, а не в пользу государства и должностных лиц. Такое положение дел Токаев назвал прогрессом.

"Еще один позитивный знак - значительная часть исков возвращена судами в связи с примирением предпринимателей с ответчиками - госорганами. Но число жалоб в суды продолжает расти. Их сейчас более 14 тыс. Поручаю правительству совместно с Верховным судом и НПП "Атамекен" проанализировать негативную практику деятельности госорганов и принять меры по ее превенции и искоренению. Если суд регулярно исправляет одни и те же ошибки госоргана, то такой руководитель явно не на своем месте", - подчеркнул Глава государства.

Он также обратил внимание Верховного суда на деятельность нижестоящих судов. По его словам, "на первичном уровне суды не перестроились и не отказались от псевдозащиты интересов государства".

"Это следует исправить. Задача предпринимателя работать, а не проводить время в судебных тяжбах. Важнейший вопрос - обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры, специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора.

Думаю, приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Все возможности к приему новых кадров в судебную систему на сегодня имеются. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса", - резюмировал Токаев.

Ранее президент потребовал у компаний отдать неуплаченные налоги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1952346-tokaev-sud-ispravlyaet-odni-i-te-zhe-oshibki-gosorganov/