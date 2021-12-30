Токаев подписал поправки в закон о биржевой торговле

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Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных", сообщается на официальном сайте Акорды.

Соответствующий законопроект был принят сенатом во втором чтении 23 декабря текущего года.

Согласно документу, в Казахстане будут введены единые требования по допуску к товарным биржам брокеров и дилеров, с предоставлением возможности аккредитовываться на двух и более биржах.

Закон направлен на то, чтобы улучшить доступность и увеличить объемы биржевой торговли, создать конкурентную среду, установить естественные цены, обеспечить прозрачность биржевых сделок.

Сегодня президент подписал еще несколько законов. Один из них направлен на регулирование в сфере ответственного обращения с животными, второй - вводит новые послабления для бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949414-tokaev-podpisal-popravki-v-zakon-o-birzhevoy-torgovle/