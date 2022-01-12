Как Нацбанк планирует снизить инфляцию, объяснил Досаев

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Глава Нацбанка Ерболат Досаев на заседании правительства рассказал, что будет делать финрегулятор для стабилизации инфляции, передает корреспондент NUR.KZ.

Досаев сообщил, что в первую очередь будут приняты меры по снижению инфляции до среднесрочного таргета 3-4% к 2025 году.

"Ранее, в 2021 году, по поручению главы государства была начата совместная с правительством реализация комплекса мер антиинфляционного реагирования, который позволил снизить годовую инфляцию до 8,4%. При этом, считаю, что данный уровень является высоким и ограничивает эффективность денежно-кредитной политики. В этой связи с учетом поставленных главой государства задач будет принят комплекс мер по контролю инфляции на 2022 и последующие годы, направленный на борьбу с ростом цен", - отметил он.

По данным главы Нацбанка, по итогам 2021 года половину вклада в инфляцию внес рост цен на продовольствие. Это стало главным фактором высокой волатильности инфляции.

"Именно поэтому вчера глава государства определил ключевым приоритетом для правительства и акимов решение вопроса продовольственной безопасности в ближайшие три года. Он отметил, что никакие меры не помогут стабилизировать инфляцию без решения данного вопроса.

Национальный банк считает, что работа должна проводиться не только по социально значимым продуктам питания, но и по другим продуктам питания, которые вносят свой значительный вклад в инфляцию", - пояснил Досаев.

По его оценке, положительное влияние на стабилизацию цен в І полугодии этого года окажет введенное временное регулирование цен на отдельные товары и услуги сроком на 180 дней.

"Мы должны использовать это предоставленное время для внедрения рыночных принципов и расшивки "узких мест" путем развития конкуренции и устранения избыточного посредничества, чтобы после отмены регулирования не произошел резкий рост цен, так как производители не будут работать себе в убыток.

Успешная реализация наших совместных мер и повышение эффективности денежно-кредитной политики позволят стабилизировать и заякорить инфляцию в коридоре 3-4% к 2025 году", - резюмировал глава Нацбанка.

Напомним, сегодня новый глава правительства Алихан Смаилов провел первое заседание нового кабмина. В ходе заседания новые министры принесли присягу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950667-kak-natsbank-planiruet-snizit-inflyatsiyu-obyasnil-dosaev/