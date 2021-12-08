Как изменились цены на рынке жилья в Казахстане в ноябре

Иллюстративное фото: Pixabay

В ноябре текущего года цены на покупку и аренду жилья продолжили расти. С чем связано подорожание и как менялись цены за последние 8 лет, читайте в материале NUR.KZ

По информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, за ноябрь по отношению к октябрю 2021 года цены повысились на:

перепродажу благоустроенного жилья - на 1,1% до 282 287 тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; продажу нового жилья- на 0,6% до 354 718 тенге за квадратный метр;

за квадратный метр; аренду благоустроенного жилья - на 1,3% до 1 912 тенге за квадратный метр.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Стоимость нового жилья с начала текущего года в процентном отношении увеличилась очень значительно (+14,4%). Если проанализировать цены на жилье в Казахстане с 2013 года, то можно увидеть, что самый высокий годовой рост цен наблюдался в 2015 году (+15,8%).

Вторичное жилье за последние 8 лет по отношению к концу прошлого года ощутимо подорожало именно в 2021 году (+20,9%). В предыдущие годы подобное удорожание наблюдалось в 2014 году (+17,6%).

Аренда благоустроенного жилья также резко выросла именно в текущем году. По отношению к декабрю прошлого года прирост составил 16,6%.

Стоит отметить, что 2016 год - единственный год, когда все три показателя (стоимость нового и вторичного жилья, арендная плата) снижались по отношению к прошлому периоду.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Ниже представлена кривая изменения цен продажи первичного и вторичного жилья с начала 2020 года и до конца ноября 2021 года.

Динамика цен по двум показателям за этот период достигала пика своего прироста в январе 2021 года. Этот рекордный рост был связан с тем, что в конце прошлого года было объявлено, что у казахстанцев появится возможность использовать часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий.

Отметим, что цены на перепродажу жилья с января 2021 года показывают достаточно плавные изменения, в отличие от цен на новое жилье, где наблюдаются волнообразные скачки.

Инфографика: Бюро национальной статистики АСПиР РК

Рост цен специалисты связывают с подорожанием строительных материалов, повышенным спросом казахстанцев на жилье, льготными ипотечными программами.

Напомним, что за двадцатилетний период средняя стоимость квадратного метра нового жилья выросла в девять раз, а вторичного – в шестнадцать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1945815-kak-izmenilis-tseny-na-rynke-zhilya-v-kazahstane-v-noyabre/