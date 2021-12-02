Отметку в 435 тенге преодолел курс доллара на торгах

Доллар вновь вырос по отношению к тенге. Согласно данным Казахстанской фондовой биржи KASE, по итогам утренних торгов его стоимость составляет уже 435,72 тенге.
По итогам утренних торгов средневзвешенный курс доллара вырос на 1,52 тенге. В результате по состоянию на 11 часов утра он составил 435,72 тенге.
Между тем, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в данный момент доллар в банках и обменниках можно купить/продать по следующим ценам:
- Нур-Султан:
- покупка – от 433,5 до 436,5 тенге;
- продажа – от 438 до 439 тенге;
- Алматы:
- покупка – от 433,5 до 437 тенге;
- продажа – от 437,5 до 439 тенге;
- Шымкент:
- покупка – от 433,5 до 436,5 тенге;
- продажа – от 438 до 439 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1944899-otmetku-v-435-tenge-preodolel-kurs-dollara-na-torgah/