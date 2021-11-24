На заявление обменников о нехватке долларов ответили в Нацбанке

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Накануне глава Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев заявил, что в казахстанских обменниках не хватает долларов для продажи их населению. В Национальном банке страны ответили на это заявление, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Как объяснял Галимбаев, частные обменные пункты покупают иностранную валюту у банков второго уровня, а затем продают ее населению. С прошлой недели банки установили лимит на реализуемые объемы. Если раньше обменники могли покупать по 50-100 тысяч долларов, то сейчас сумма сократилась сразу в 10 раз.

Почему так произошло, объяснила замглавы Нацбанка Алия Молдабекова.

По словам Молдабековой, ухудшение динамики фундаментальных внешних факторов привело к повышению спроса на иностранную валюту, как со стороны юридических лиц, так и со стороны населения. Кроме того, конец календарного года традиционно характеризуется увеличением спроса на валюту в связи с использованием бюджетов и исполнением договоров.

"Спрос на иностранную валюту вырос не только со стороны компаний, но и со стороны населения. Это в определенной степени связано с достижением отметки в 430 тенге за доллар и текущей тенденцией ослабления тенге в последние дни, которая усилила активность населения по приобретению валюты.

Увеличились объемы покупки как наличной валюты через банковские и небанковские обменные пункты, так и покупки безналичной валюты через онлайн-платформы БВУ. На сегодня все больший объем конвертаций проходит в онлайн-режиме. После усиления требований к обменным пунктам с 1 января 2020 года, число небанковских обменных пунктов сократилось почти на 40%", - поделилась данными замглавы финрегулятора.

Молдабекова, ссылаясь на данные от банков второго уровня, добавила, что спрос на американскую валюту со стороны обменников заметно вырос. Если в третьем квартале 2021 года среднемесячный объем покупок со стороны обменников составлял 280 млн долларов, то в октябре - первой половине ноября он вырос до 380 млн долларов.

"Увеличение спроса привело к увеличению разницы (спреда) между курсами валют на бирже и курсами валют в обменных пунктах, но отмечу, что нехватки наличных долларов не наблюдается. Объемы продаж обменникам и курс продажи банки устанавливают самостоятельно.

В условиях рыночного курсообразования, повышенный спрос и ограниченное предложение ведет не к дефициту иностранной валюты, а к ослаблению курса тенге до уровня, который этот спрос и предложение балансирует", - заключили в финрегуляторе.

Напомним, ранее в Нацбанке назвали причины ослабления тенге в ноябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943664-na-zayavlenie-obmennikov-o-nehvatke-dollarov-otvetili-v-natsbanke/