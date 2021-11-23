О нехватке долларов заявили в обменниках Казахстана

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Частным обменным пунктам в Казахстане не хватает иностранной валюты для продажи населению. С таким заявлением выступил глава профильной ассоциации Арчин Галимбаев.

О ситуации в обменниках Галимбаев рассказал телеканалу "Хабар 24". По его словам, это также влияет на ослабление национальной валюты.

Как объяснил Галимбаев, частные обменные пункты покупают иностранную валюту у банков второго уровня, а затем продают ее населению. С прошлой недели банки установили лимит на реализуемые объемы. Если раньше обменники могли покупать по 50-100 тысяч долларов, то сейчас сумма сократилась сразу в 10 раз.

С чем связаны подобные нововведения, Галимбаев не знает.

"Биржевой курс - 431 тенге, если бы не было этого дефицита, то наличный курс был бы в районе 432 тенге. А сейчас мы видим курс 434 и выше. Сейчас такая ситуация, что курсы в банках и обменных пунктах практически сравнялись. Как мы помним, в частных обменных пунктах курс всегда был ниже, - отметил президент Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев.

Журналисты обратились в несколько банков второго уровня, а также в Нацбанк, чтобы узнать о сложившейся ситуации, но комментариев пока не получили.

Напомним, ранее сообщалось, что казахстанские эксперты прогнозируют подорожание доллара до 440 тенге к концу года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1943444-o-nehvatke-dollarov-zayavili-v-obmennikah-kazahstana/