О влиянии нового штамма COVID-19 на тенге рассказали в Нацбанке

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Мировые финансовые рынки лихорадит после новостей о появлении нового штамма коронавируса "Омикрон" в ЮАР. О развитии ситуации на рынке энергоносителей и валют развивающихся стран рассказал директор департамента монетарных операций НБРК Нуржан Турсунханов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального Банка Казахстана.

По словам Турсунханова, обнаружение нового варианта коронавируса в Южной Африке и введение запрета на авиасообщения рядом стран обвалили цены на нефть, котировки акций и валют развивающихся стран в минувшую пятницу.

"Южноафриканский штамм попал на радары ученых всего три дня назад, но уже вызвал серьезное беспокойство Всемирной организации здравоохранения. Большое количество мутаций в новом штамме вызывают опасения о его повышенной заразности и резистентности к имеющимся вакцинам.

Британия, Сингапур, Австрия, Израиль, Гонконг были в ряду первых стран, которые временно прекратили рейсы из ЮАР в связи с выявлением нового штамма. Еврокомиссия готовит аналогичную рекомендацию для всего Евросоюза. Напомним, что с понедельника прошлой недели сразу в трех странах Европы начал действовать локдаун из-за резкого всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией", – сказал специалист Нацбанка.

Также Турсунханов отметил, что на опасениях резкого падения спроса на топливо из-за возможного повсеместного введения новых ограничений котировки нефти марки Brent рухнули на 11,6% – с 82,2 до 72,7 долларов за баррель.

"Рынок нефти и без этого находился под давлением после скоординированных действий США и других стран-потребителей топлива по продаже нефти из стратегических резервов, но очевидное ухудшение ситуации с коронавирусом вызвало обвал котировок", – подчеркнул специалист.

Резкое ухудшение сентимента инвесторов и последующий риск-офф на финансовых рынках не обошел стороной и рынки акций.

"В пятницу Европейский индекс акций Eurostox 50 рухнул на 4,8%, японский индекс Nikkei упал на 2,5%, американский индекс S&P 500 закрылся со снижением на 2,3%", – добавил Турсунханов.

По его словам, повышенная волатильность и риски, связанные с новым штаммом, поддерживают дальнейшее укрепление доллара США и других защитных валют. Курс российского рубля ослаб на 1,2% – с 74,6 до 75,6 рублей за доллар, по итогам пятницы в результате падения цен на нефть и нарастающей геополитической неопределенности вокруг Украины. В целом, как отметил Турсунханов, с начала ноября индекс валют развивающихся стран упал на 4,6%, а индекс доллара США DXY против валют развитых стран укрепился на 2,1%.

Как отметили в Нацбанке, сегодня на азиатской сессии на рынках наблюдается некоторая коррекция на фоне заявлений фармацевтических компаний Moderna и Pfizer о возможности адаптации своих вакцин к новому варианту коронавируса в кратчайшие сроки. Так, цена на нефть марки Brent открылась с ростом с ростом на 3,08% до 74,96 за баррель.

В ответ на негатив с внешних рынков и падения цен на нефть, по словам Турсунханова, тенге сегодня открылся с ослаблением до 433,50 за доллар или на 0,4% с пятницы.

"Дальнейшая динамика нефти будет во многом зависеть от предстоящей встречи ОПЕК+, назначенной на 2 декабря, к которой эксперты должны будут оценить возможный негативный эффект от распространения нового штамма COVID-19. Если будет принято решение о приостановке наращивания добычи, то это окажет поддержку ценам на нефть и валютам стран-экспортеров", – добавил Турсунханов.

В Нацбанке считают, что неопределенность вокруг нового варианта коронавируса сохранится до появления официальных результатов тестирования, которые должны прояснить уровень заразности, летальности штамма и эффективность имеющихся вакцин против варианта "Омикрон".

Напомним, первые случаи заражения новым штаммом коронавируса SARS CoV-2 были зафиксированы в середине и конце ноября этого года в ЮАР, Гонконге, Израиле и Бельгии. О возможных случаях заражения этим вариантом вируса также заявляли в Германии, Чехии, а также в России. Ряд государств уже отменили авиасообщение с некоторыми африканскими странами.

Ранее в ВОЗ выдвинули гипотезу происхождения варианта "Омикрон". А главный инфекционист США рассказывал, что может спасти от нового варианта коронавируса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1944407-o-vliyanii-novogo-shtamma-covid-19-omikron-na-tenge-rasskazali-v-natsbanke/