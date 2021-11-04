Новую программу льготной ипотеки поручил создать президент Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в Экибастузе поручил предусмотреть программу льготной ипотеки для переселенцев из моногородов с низким потенциалом развития. Его слова приводит официальный Twitter-аккаунт пресс-службы Акорды.

Глава государства указал на возможность посвятить переселенцам из моногородов с низким потенциалом развития отдельный раздел в рамках государственной жилищной политики.

"В инструментарии "Отбасы банка" следует предусмотреть программу льготной ипотеки для таких граждан, с первоначальным взносом 10% и ставкой вознаграждения от 2 до 5%", - сказал президент во время совещания в Экибастузе.

В связи с этим Токаев поручил правительству совместно с акиматами всесторонне проработать данную инициативу.

Также он указал на возможность включения в число регионов выбытия моногородов с низким потенциалом развития.

Напомним, что также Токаев сегодня заявил о растворившихся 2 трлн тенге бюджета, которые выделялись Минсельхозу.

Кроме того, президент поручил приступить к кампании ревакцинации населения.

Также он заявил, что рост цен на продукты в Казахстане требует оперативного реагирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940568-novuyu-programmu-lgotnoy-ipoteki-poruchil-sozdat-prezident-kazahstana/