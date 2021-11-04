Токаев раскритиковал ситуацию в моногородах Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в Экибастузе рассказал, как можно развить моногорода в стране. Его слова приводит официальный Twitter-аккаунт пресс-службы Акорды.

Глава государства отметил, что для моногородов характерен отток населения в областные центры и другие города. По его данным, с 1999 года население в моногородах снизилось в два раза - с 3 до 1,5 млн человек. В основном, по его словам, мигрирует экономически активное население, особенно молодежь. Доля пожилого населения в моногородах составляет более 11% при среднереспубликанском значении 7,8%.

"К сожалению, сокращение населения отдельных моногородов остановить невозможно. В таких городах появляются заброшенные квартиры и дома…

Мы не можем дожидаться полного истощения потенциала отдельных моногородов и только затем заниматься вопросами расселения граждан. Нужны стимулирующие меры по внутриобластному и межрегиональному переселению жителей отдаленных моногородов с низким потенциалом развития.

Поручаю правительству в рамках нацпроекта по развитию регионов предусмотреть включение моногородов с низким потенциалом развития в число регионов выбытия", - сказал Токаев в ходе совещания по вопросам развития моногородов в Экибастузе.

По его словам, это простимулирует добровольное переселение граждан в более перспективные, растущие города, нуждающиеся в специалистах.

Указал он при этом и на высокую зависимость занятости населения от перспектив градообразующих предприятий: только с 2019 по 2020 годы, по словам президента, численность работающих на таких производствах сократилась почти на 5%.

"Каждый из 27 моногородов страны имеет различные перспективы развития: от устойчивого экономического роста до глубокой стагнации. Некоторые из них сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою экономику. Например, после придания Туркестану статуса областного центра "второе дыхание" обрел Кентау. Продолжается процесс диверсификации экономики Экибастуза. Профицит электроэнергии позволяет привлекать крупные инвестиции в обрабатывающий и сервисный сектора города", - отметил глава государства.

Президент считает правильным деление моногородов на три группы на основе их потенциала. В этом вопросе, по его мнению, следует быть предельно прагматичными.

"Правительству совместно с акиматами областей и моногородов следует подготовить соответствующий анализ по всем моногородам. Он должен учитывать разрабатываемый план территориального развития и планы развития регионов. Работу завершить до 1 марта 2022 года.

Для крупных отдаленных моногородов необходимо обеспечить их стратегическую транспортную связанность с другими регионами страны. Я уже дал поручение завершить в 2023 году реконструкцию дороги Нур-Султан - Алматы, которая значительно повысит потенциал города Балхаш", - подчеркнул Токаев.

Ранее в ходе того же совещания президент поручил правительству и акимам приступить к кампании ревакцинации населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940561-tokaev-raskritikoval-situatsiyu-v-monogorodah-kazahstana/