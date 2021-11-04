Рост цен на продукты требует оперативного реагирования, заявил Токаев

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что не увидел результатов расследования по фактам роста цен на продукты в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

«Хочу остановиться на вопросах, требующих оперативного реагирования. В текущем году цены на социально значимые продтовары выросли на 10,4%. По итогам 9 месяцев общий рост инфляции составил 8,9%.

По моему поручению созданы региональные комиссии по расследованию посреднических схем. Результатов не видит ни президент, ни граждане. Администрация президента должна разобраться и доложить в недельный срок», - заявил президент.

Токаев добавил, что под давлением роста цен на продтовары инфляция выйдет за верхний уровень 6%.

«Поручаю правительству и Национальному Банку сохранить инфляцию в пределах 8,5%», - заявил он.

Напомним, что также Токаев сегодня заявил о растворившихся 2 трлн тенге бюджета, которые выделялись Минсельхозу.

Кроме того, президент поручил приступить к кампании ревакцинации населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940566-rost-tsen-na-produkty-trebuet-operativnogo-reagirovaniya-zayavil-tokaev/