"Человеческая жадность": почему в Казахстане растут цены на продукты, ответили в АЗРК

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На заседании мажилиса глава Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Серик Жумангарин ответил, почему растут цены на продукты в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Могу сказать, на какие товары цены выросли - на сегодняшний день в среднем 10,4% за десять месяцев рост поймали. Если сравнивать с мировым ростом цен, он составил 33%.

Причем цены выросли в долларах США где-то на 50%. С учетом того, что мы все говорим о социально-значимых продуктах питания – их 19 наименований, по половине из них мы являемся импортозависимыми. Соответственно, если смотреть по подсолнечному маслу, то мы выросли на 30%, мир вырос на 60%. Сахар вырос на 14%, мир вырос на 54%. По пшенице мы поднялись на 12%, мир – на 41%", - заявил Жумангарин.

По его словам, мировые цены растут в том числе и потому, что "у многих государств забота не о том, чтобы цены удержать, а чтобы снабдить свое население продуктами, именно эти государства на биржевых рынках поднимают цены".

"В этом году была очень холодная погода в Бразилии, сразу выросли цены на сахар, потому что государства боятся, что сахара будет мало.

Второй немаловажный фактор – у нас в стране выросли цены на перевозку железнодорожным транспортом – на 18%, электроэнергия – порядка 15-20%, стоимость ГСМ – 12-15%. Это тоже объективные факторы, и есть разные причины, почему они растут", - добавил он.

Третий фактор, по его словам, субъективный - это "простая человеческая жадность".

"Мы должны выявить тех, кто назначает цену несправедливым образом. На этом рынке мы выбрали мягкий инструмент уведомлений, потому что нужно реагировать очень быстро.

Есть жесткий инструмент – расследования, который продолжается полгода, он за собой тянет очень серьезные последствия для бизнеса, огромные штрафы, вплоть до банкротства. И, если мы определяем, что есть признаки нарушения, то мы даем уведомление и говорим – прекрати свое нарушение.

Вот из 68 уведомлений, на сегодняшний день 63 выполнено. Перестали накручивать цены и снизили свои наценки. Большая благодарность торговым сетям. Это социальная ответственность казахстанского бизнеса", - сообщил спикер.

Жумангарин добавил, что агентство подписало меморандум со 130 торговыми сетями - по закону, они могут накручивать до 15% на социально-значимые продукты. Торговые сети согласились снизить этот процент до 10-ти.

"Сейчас на многие товары идет спад, какие-то товары будут продолжать расти. Во многом это будет связано с тем, какая будет эпидемиологическая ситуация в мире. Поскольку любые ковидные вспышки влияют на логистику. Логистика сразу закрывается или дорожает. И поскольку мы импортозависимые, нам приходится это тоже учитывать", - заявил он.

Напомним, сегодня глава Миннацэкономики прокомментировал вопрос о том, что будет с ценами на продукты в Казахстане к Новому году.

Ранее мы сообщали, что сахар резко подорожал в Казахстане. Ранее повышенной экспорт также стал причиной подорожания картофеля и моркови в Казахстане.

Также мы сообщали, что цены на уголь выросли в Казахстане перед отопительным сезоном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940391-chelovecheskaya-zhadnost-pochemu-v-kazahstane-rastut-tseny-na-produkty-otvetili-v-azrk/