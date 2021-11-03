Асет Иргалиев оценил рост цен на продукты к Новому году в Казахстане

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Глава Миннацэкономики в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, что будет с ценами на продукты в Казахстане к Новому году, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ сообщили, что казахстанские торговцы говорят о возможности роста цен на продукты питания из-за того, что Китай не пропускает товары.

"Какие-то меры будет предпринимать Министерство нацэкономики?" - поинтересовались журналисты.

В ответ Асет Иргалиев сообщил, что вопрос Китая и границы не связан с его ведомством, и рекомендовал адресовать вопрос Министерству торговли и интеграции и Минфину.

"По росту цен есть сезонные колебания, которые в декабре связаны с тем, что все готовятся к новогодним праздникам. Поэтому цены на определенные продовольственные продукты растут. Мы делаем все, чтобы снизить эти процессы", - заверил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940311-aset-irgaliev-otsenil-rost-tsen-na-produkty-k-novomu-godu-v-kazahstane/