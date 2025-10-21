Освобожденная от должности после скандала с "Баганашылом" чиновница назначена на новый пост
Опубликовано:
На должность руководителя Управления по развитию языков Алматинской области назначена Салтанат Беспаева, экс-глава управления образования региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, Салтанат Дауыспековна - опытный специалист с многолетним стажем работы в сфере образования и культуры региона.
Родилась в 1975 году. Имеет высшее образование: в 1999 году окончила Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "экономика и менеджмент в агропромышленном комплексе", в 2002 году - Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "казахский язык и литература". В 2024 году получила степень магистра по специальности "бизнес-администрирование" в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.
Трудовую деятельность начала в 2000 году в средней школе имени Ыбырая Алтынсарина Енбекшиказахского района в должности учителя казахского языка. Позднее работала педагогом-организатором, заместителем директора по воспитательной работе, директором школы имени Мухтара Ауэзова.
В разные годы занимала руководящие посты в отделах образования и культуры Енбекшиказахского района, а также возглавляла Управление образования Алматинской области и отдел образования Илийского района.
С 20 октября 2025 года Салтанат Беспаева приступила к исполнению обязанностей руководителя Управления по развитию языков Алматинской области.
Напомним, о переезде воспитанников детского дома "Баганашыл" из Алматы в Қонаев стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение детей. Они выступали против переезда.
В итоге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд.
После скандала было дано поручение провести служебную проверку. В итоге от должностей были освобождены заместитель акима Алматинской области Болат Куренбеков, руководитель управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2299656-osvobozhdennaya-ot-dolzhnosti-posle-skandala-s-baganashylom-chinovnica-naznachena-na-novyy-post/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах