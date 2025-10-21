Освобожденная от должности после скандала с "Баганашылом" чиновница назначена на новый пост

На должность руководителя Управления по развитию языков Алматинской области назначена Салтанат Беспаева, экс-глава управления образования региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Салтанат Дауыспековна - опытный специалист с многолетним стажем работы в сфере образования и культуры региона.

Родилась в 1975 году. Имеет высшее образование: в 1999 году окончила Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "экономика и менеджмент в агропромышленном комплексе", в 2002 году - Алматинский государственный университет имени Абая по специальности "казахский язык и литература". В 2024 году получила степень магистра по специальности "бизнес-администрирование" в Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

Трудовую деятельность начала в 2000 году в средней школе имени Ыбырая Алтынсарина Енбекшиказахского района в должности учителя казахского языка. Позднее работала педагогом-организатором, заместителем директора по воспитательной работе, директором школы имени Мухтара Ауэзова.

В разные годы занимала руководящие посты в отделах образования и культуры Енбекшиказахского района, а также возглавляла Управление образования Алматинской области и отдел образования Илийского района.

С 20 октября 2025 года Салтанат Беспаева приступила к исполнению обязанностей руководителя Управления по развитию языков Алматинской области.

Напомним, о переезде воспитанников детского дома "Баганашыл" из Алматы в Қонаев стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение детей. Они выступали против переезда.

В итоге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд.

После скандала было дано поручение провести служебную проверку. В итоге от должностей были освобождены заместитель акима Алматинской области Болат Куренбеков, руководитель управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.

