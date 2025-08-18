Назначен заместитель акима Алматы

Назначен новый заместитель акима Алматы - им стал Алмасхан Сматлаев, который ранее занимал пост государственного инспектора Администрации президента, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

"Распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды по согласованию с Администрацией Президента РК 18 августа 2025 г. заместителем акима г. Алматы назначен Алмасхан Сматлаев", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в акимате, он будет курировать вопросы экологии, энергетики, транспорта и коммунального хозяйства.

В пресс-службе сообщили, что Алмасхан Сматлаев окончил Финансовый университет (РФ) по специальностям: "экономика" и "государственное и муниципальное управление", а также Блумсбергский университет (США) по специальности "международная экономика".

Свою трудовую деятельность начал в 2009 году в бизнес-структурах, затем работал в Евразийской экономической комиссии.

С 2014 по 2023 год занимал различные должности в Восточно-Казахстанской области: возглавлял управление экономики и бюджетного планирования, был заместителем, а затем первым заместителем акима области.

До настоящего времени работал в должности государственного инспектора Администрации президента Республики Казахстан.

Отметим на прошлой неделе мы писали, что Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Алматы, который он занимал с февраля 2022 года.

Напомним, что в конце мая в Алматы сменился глава города - новым акимом мегаполиса стал Дархан Сатыбалды.

После прихода нового градоначальника в алматинском акимате произошел ряд кадровых назначений. В июне Олжас Смагулов стал замакима Алматы.

В июле руководителем управления развития общественных пространств города Алматы назначен Батырхан Сулейменов.

Также новый аким Алматы назначил себе советника по вопросам коммуникаций и работы со СМИ.

