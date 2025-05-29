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Новый аким Алматы назначил себе советника по вопросам коммуникаций и работы со СМИ

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Ильзат Акчурин
Ильзат Акчурин. Фото: акимат Алматы

Советником акима города Алматы по вопросам коммуникаций и работы со СМИ стал Ильзат Акчурин, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что до назначения Ильзат Акчурин с 2024 года работал в должности заместителя генерального директора АО "Телерадиокомпания "Almaty TV".

"За 15 лет трудовой деятельности прошел путь от корреспондента отдела новостей, ведущего, руководителя отдела аналитических программ и корпункта в городе Астана, выпускающего редактора, заместителя директора до главного редактора - директора Департамента информационно-аналитических программ на телеканале "Almaty TV", - рассказали в акимате.

Ранее также работал на телеканалах "Тан" и "СТВ".

Напомним, 24 мая Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ подписал президент. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года.

Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы. 24 мая состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили его кандидатуру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2250384-novyy-akim-almaty-naznachil-sebe-sovetnika-po-voprosam-kommunikaciy-i-raboty-so-smi/