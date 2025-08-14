Аскар Амрин покинул пост замакима Алматы

Аскар Амрин покинул должность заместителя акима Алматы, который он занимал с февраля 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Аскар Амрин покинул должность заместителя акима города Алматы 13 августа 2025 года в связи с переходом на другую работу", - об этом сообщили в пресс-службе акимата южной столицы.

В ведомстве напомнили, что с февраля 2022 года он курировал сферы архитектуры, градостроительства, городской мобильности, энергетики, водоснабжения, а также финансов.

По информации online.zakon.kz, Аскар Амрин родился 1 января 1975 года в Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, а также Корнельскую школу права (США), имеет степень магистра права.

Трудовой путь начал в должности юрист-консультанта Государственного центра по выплате пенсий по Акмолинской области в 1997 году.

В разные годы занимал руководящие должности в министерстве юстиции, министерстве финансов, Агентстве по регулированию естественных монополий, министерстве индустрии и новых технологий, аппарате Генпрокурора.

Также занимал пост замакима Астаны в течение 5 лет - он покинул его в 2022 году.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.