Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил вице-министра обороны и главнокомандующего Военно-морскими силами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Так, согласно распоряжению президента Бурамбаев Серик Жаксыгалиевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Серик Бурамбаев. Фото: gov.kz

На сайте Минобороны РК указано, что ранее Серик Бурамбаев занимал пост главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил РК.

По данным министерства, Бурамбаев родился 16 апреля 1969 года в Павлодаре.

Окончил Атырауский государственный университет, Киевское высшее военно-морское политическое училище, Военный университет МО РФ, Академические курсы при Национальном университете обороны.

Имеет ученую степень доктор PhD, воинское звание генерал-майора и вице-адмирала.

В разные годы занимал должности в штабе Военно-морского института, был заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, начальником главного штаба Военно-морских сил ВС РК. Позже работал в Минобороны, Генштабе ВС РК.

Пост главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК занимал с июня прошлого года.

Ниязбеков Канат Сериккалиевич назначен главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Канат Ниязбеков. Фото: gov.kz

Отметим, на сайте Минобороны указано лишь, что Канат Ниязбеков является капитаном 1 ранга, начальником главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК.

Напомним, ранее Токаев освободил от должности командующего военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Руслана Кунурова. Вместо него этот пост занял Аскар Избасов.

Тогда же, в июле, от должности вице-министра обороны был освобожден Бакытбек Сыдыков.

Добавим, что в начале июня Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова и назначил на этот пост Даурена Косанова.

Позже на должность заместителя министра обороны - главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан был назначен Кайрат Садыков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.