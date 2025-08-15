Токаев назначил вице-министра обороны и главнокомандующего Военно-морскими силами
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил вице-министра обороны и главнокомандующего Военно-морскими силами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Так, согласно распоряжению президента Бурамбаев Серик Жаксыгалиевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.
На сайте Минобороны РК указано, что ранее Серик Бурамбаев занимал пост главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил РК.
По данным министерства, Бурамбаев родился 16 апреля 1969 года в Павлодаре.
Окончил Атырауский государственный университет, Киевское высшее военно-морское политическое училище, Военный университет МО РФ, Академические курсы при Национальном университете обороны.
Имеет ученую степень доктор PhD, воинское звание генерал-майора и вице-адмирала.
В разные годы занимал должности в штабе Военно-морского института, был заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, начальником главного штаба Военно-морских сил ВС РК. Позже работал в Минобороны, Генштабе ВС РК.
Пост главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК занимал с июня прошлого года.
Ниязбеков Канат Сериккалиевич назначен главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Отметим, на сайте Минобороны указано лишь, что Канат Ниязбеков является капитаном 1 ранга, начальником главного штаба – первым заместителем главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК.
Напомним, ранее Токаев освободил от должности командующего военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Руслана Кунурова. Вместо него этот пост занял Аскар Избасов.
Тогда же, в июле, от должности вице-министра обороны был освобожден Бакытбек Сыдыков.
Добавим, что в начале июня Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова и назначил на этот пост Даурена Косанова.
Позже на должность заместителя министра обороны - главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан был назначен Кайрат Садыков.
