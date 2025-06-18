Кайрат Садыков назначен заместителем министра обороны - главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, распоряжением главы государства Кайрат Ануарбекулы Садыков назначен заместителем министра обороны - главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Добавим, согласно данным ИПС "Параграф", Кайрат Садыков родился в 1967 году в селе Зайсан, ВКО.

Образование:

Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище (1988);

Академические курсы при Национальном университете обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации (2010);

Университет им. Кунаева Д. А. (2013), специальность "Юриспруденция";

Факультет Генерального штаба Национального университета обороны (2022).

Научные звания, степени, деятельность:

Кандидат философских наук.

Трудовой стаж:

Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) - Начальник Главного управления воспитательной и идеологической работы Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;

Командующий войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК (05.05.2019 - 29.12.2022);

Первый заместитель главнокомандующего-начальник штаба Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил РК (с 2023).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Напомним также о других последних перестановках в Министерстве обороны. Так, 8 июня Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова, и назначил Даурена Косанова.

Орден "Айбын" II степени;

Медаль "Жауынгерлік ерлігі үшін", юбилейные медали.