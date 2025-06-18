Кайрат Садыков назначен заместителем министра обороны
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Кайрат Садыков назначен заместителем министра обороны - главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, распоряжением главы государства Кайрат Ануарбекулы Садыков назначен заместителем министра обороны - главнокомандующим Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Добавим, согласно данным ИПС "Параграф", Кайрат Садыков родился в 1967 году в селе Зайсан, ВКО.
Образование:
- Оренбургское высшее зенитное ракетное командное училище (1988);
- Академические курсы при Национальном университете обороны им. Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации (2010);
- Университет им. Кунаева Д. А. (2013), специальность "Юриспруденция";
- Факультет Генерального штаба Национального университета обороны (2022).
Научные звания, степени, деятельность:
Кандидат философских наук.
Трудовой стаж:
- Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) - Начальник Главного управления воспитательной и идеологической работы Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан;
- Командующий войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК (05.05.2019 - 29.12.2022);
- Первый заместитель главнокомандующего-начальник штаба Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил РК (с 2023).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
Напомним также о других последних перестановках в Министерстве обороны. Так, 8 июня Касым-Жомарт Токаев снял с должности министра обороны Руслана Жаксылыкова, и назначил Даурена Косанова.
- Орден "Айбын" II степени;
- Медаль "Жауынгерлік ерлігі үшін", юбилейные медали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2256753-naznachen-glavnokomanduyushchiy-silami-vozdushnoy-oborony-vooruzhennyh-sil-kazahstana/
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